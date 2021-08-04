شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة الأحد المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي مساء اليوم الثلاثاء تدريباته الجماعية على استاد الشرطة الرياضي بالعباسية استعدادا لمواجهة فريق الجونة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها الأحد المقبل، ويستضيفها استاد خالد بشارة بالجونة في تمام السابعة مساء.

وشهد المران خضوع لاعبى فريق البنك الأهلي لمجموعة من التدريبات البدنية بكرة وبدون كرة، وفقرة تكتيكية اعتمدت على سرعة تناقل الكرات والتحرك بدون كرة في المساحات الخالية وخلق فرص على مرمى المنافس، تحت إشراف خالد جلال المدير الفني للفريق الذي يحرص على ظهور جميع لاعبي الفريق بشكل بدني وتكتيكي مميز، لصعوبة المرحلة المقبلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض حراس مرمي الفريق محمود الزنفلي وأحمد السعدني وأحمد صبحي ومحمد عبد الخالق مرانا قويا مع مدرب الحراس إسلام يوسف، للتأكيد على جاهزية جميع الحراس من الناحية البدنية والفنية خلال الفترة القادمة.