شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 3 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 8 / 2021 فى مقدمتها ، ميكيسوني يحصل على 500 ألف دولار سنوياً بعد انضمامه للأهلي.

ميكيسوني يحصل على 500 ألف دولار سنوياً بعد انضمامه للأهلي

علم ”الخليج 365” أن الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح الأهلي الجديد القادم من سيمبا التنزاني سيحصل على 500 ألف دولار كراتب سنوي في الأهلي بعد توقيعه لمدة 4 سنوات، على أن يزيد راتبه 50 ألف دولار عن كل موسم بعد الموسم الأول.

منتخب اليد يهزم ألمانيا 31 / 26 ويتأهل لملاقاة فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو

حقق منتخب مصر لكرة اليد، فوزا ثمنيا وتاريخيا على نظيره الألمانى بنتيجة 31 / 26 فى المباراة التى أقيمت اليوم فى دور الثمانية لمنافسات اليد بأولمبياد طوكيو 2020، ليتأهل الفراعنة إلى الدور قبل النهائى بالبطولة.

إبراهيم نور حكما لمباراة الأهلى ودجلة..وجريشة لبيراميدز والإسماعيلي

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلى و وادي دجلة المقرر لها غدًا الثلاثاء على ملعب التتش، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد «الأهلي we السلام»، وهى مؤجلة من الأسبوع الـ22 في المسابقة.

الأهلي يعلن قائمة مباراة دجلة.. غياب الشناوى و بانون وتواجد صلاح ونيدفيد

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي ستخوض مباراته ضد وادي دجلة غدا الأربعاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، التى شهدت غياب قلب الدفاع المغربي بدر بانون وأكرم توفيق ومحمد الشناوى، وأكرم توفيق و وطاهر محمد وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهرمع ظهور كريم نيدفيد وصلاح محسن .