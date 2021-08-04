اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 3 / 8 / 2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 3 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 8 / 2021  فى مقدمتها ، ميكيسوني يحصل على 500 ألف دولار سنوياً بعد انضمامه للأهلي.

ميكيسوني يحصل على 500 ألف دولار سنوياً بعد انضمامه للأهلي

علم ”الخليج 365” أن الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح الأهلي الجديد القادم من سيمبا التنزاني سيحصل على 500 ألف دولار كراتب سنوي في الأهلي بعد توقيعه لمدة 4 سنوات، على أن يزيد راتبه 50 ألف دولار عن كل موسم بعد الموسم الأول.

ميكيسوني يحصل على 500 ألف دولار سنوياً بعد انضمامه للأهلي

منتخب اليد يهزم ألمانيا 31 / 26 ويتأهل لملاقاة فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو

حقق منتخب مصر لكرة اليد، فوزا ثمنيا وتاريخيا على نظيره الألمانى بنتيجة 31 / 26 فى المباراة التى أقيمت اليوم فى دور الثمانية لمنافسات اليد بأولمبياد طوكيو 2020، ليتأهل الفراعنة إلى الدور قبل النهائى بالبطولة.

 

منتخب اليد يهزم ألمانيا 31 / 26 ويتأهل لملاقاة فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو

إبراهيم نور حكما لمباراة الأهلى ودجلة..وجريشة لبيراميدز والإسماعيلي

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلى و وادي دجلة المقرر لها غدًا الثلاثاء على ملعب التتش، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد «الأهلي we السلام»، وهى مؤجلة من الأسبوع الـ22 في المسابقة.

إبراهيم نور حكما لمباراة الأهلى ودجلة..وجريشة لبيراميدز والإسماعيلي

الأهلي يعلن قائمة مباراة دجلة.. غياب الشناوى و بانون وتواجد صلاح ونيدفيد

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي ستخوض مباراته ضد وادي دجلة غدا الأربعاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين من عمر مسابقة ، التى شهدت غياب قلب الدفاع المغربي بدر بانون وأكرم توفيق ومحمد الشناوى، وأكرم توفيق و وطاهر محمد وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهرمع ظهور كريم نيدفيد وصلاح محسن .

الأهلي يعلن قائمة مباراة دجلة.. غياب الشناوى و بانون وتواجد صلاح ونيدفيد

 

مران الزمالك.. تألق أيمن حفنى وعبد الشافى فى تقسيمة قوية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال المران المسائي للأبيض اليوم الثلاثاء، فى معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد لاستئناف منافسات بطولة الدورى.

 

مران الزمالك.. تألق أيمن حفنى وعبد الشافى فى تقسيمة قوية

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا