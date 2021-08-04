شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لليد يواجه فرنسا الخميس فى قبل نهائى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منتخب مصر لليد حقق فوزًا تاريخيًا على نظيره الألمانى بنتيجة 31 / 26 فى المباراة التى أقيمت اليوم، الثلاثاء، فى دور الثمانية لمنافسات اليد بأولمبياد طوكيو 2020، ليتأهل الفراعنة إلى الدور نصف النهائى بالبطولة.

منتخب مصر لليد يواجه نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي بعدما حقق منتخب فرنسا لكرة اليد فوزا عريضا على المنتخب البحريني بنتيجة 42 – 28 في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم الثلاثاء في ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة اليد.

منتخب مصر لليد يواجه فرنسا في الدور قبل النهائي لمنافسات اليد يوم الخميس المقبل الموافق 5 أغسطس الجارى، في العاشرة صباحا بتوقيت مصر.

أشاد الاتحاد الدولى لكرة اليد بالإنجاز التاريخى الذى حققه منتخب مصر لليد، وكتب الاتحاد الدولى لكرة اليد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "التاريخ يصنع في طوكيو 2020، حيث أصبحت مصر أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي الأولمبياد بعد هزيمة ألمانيا في ربع النهائي".

هنأ الاتحاد الألمانى لكرة اليد منتخب مصر لليد، بعد الفوز على الماكينات الألمانية، وكتب الاتحاد الألمانى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مبروك لمصر.. فوز مستحق اليوم" ، فى مباراة شهدت تألق للحارس المصري كريم هنداوي .