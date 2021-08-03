الباطن ينهي معسكر القاهرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم فريق الباطن أمس معسكره الإعدادي الذي أقامه بالعاصمة المصرية القاهرة تحضيرا لانطلاقة الموسم الجديد والذي يفتتحه السماوي بمواجهة الاتفاق يوم 14 من الشهر الحالي في افتتاح مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة نينادلا لاتوفيتش اللاعبين راحة لمدة يومين على أن تعاود التدريبات يوم الجمعة المقبل. وكان الباطن خاض خلال معسكره بمصر الذي استمر 12 يوما، 4 مواجهات ودية الأولى أمام منتخب أندية مصر وكسب المواجهة بنتيجة 6-2، وفي المواجهة الثانية تعادل إيجابيا 2-2 أمام أنبي، وفي المواجهة الثالثة تعادل أمام أسوان 1-1، وبنفس النتيجة تعادل في آخر ودياته أمام مصر المقاصة. يذكر أن عقد أجانب الفريق اكتمل بالأورجوياني مارتن كمبانيا، والبرازيلي ريناتو شافيز والمغربي يوسف الجبلي والبرازيلي ماوريسيو أنطونيو والغاني افري أكوا والأنغولي فابيو أبرو والهولندي محمد رايحي.

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