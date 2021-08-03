تقرير يهدد مستقبل 6 حراس بالهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 6 حراس مرمى بفريق الهلال الأول ستصبح فرص مشاركتهم شبه مستحيلة في حال تعاقد النادي مع حارس أجنبي بناء على التقرير الفني الذي رفعه المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم عقب عودة الفريق من معسكره الإعدادي بالنمسا.

وشمل تقرير المدرب تقييما شاملا للحراس الأربعة بمعسكر الفريق بالنمسا وهم عبدالله المعيوف وحبيب الوطيان وعبدالله الجدعاني ومحمد الواكد، فيما لم يغادر مع الفريق، الحارسان الصاعدان نواف الغامدي وأحمد آل جبيع.

وفي حالة تطبيق جارديم المنهجية الأوروبية وهي منح الحارس الأجنبي المشاركة في البطولات الأهم كدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا، وتخصيص الحارس الثاني (عبد الله المعيوف) للمشاركة في البطولات ذات النفس القصير كبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة السوبر، ستقل حظوظ بقية الحراس الآخرين في الموسم الحالي، وخاصة أنه تم تصعيد حراس من الدرجات الأدنى للفريق الأول ووقعت معهم عقود احترافية.

ويتوقع أن يكون الباب مشرعا أمام الأندية المحلية الأخرى لأن تستقطب حراس الهلال على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي كمحمد الواكد الذي خاض تجربة في صفوف القادسية والشعلة، والحارسين الصاعدين نواف الغامدي الذي وقع عقدا احترافيا الموسم الماضي لمدة 3 سنوات، وزميله الصاعد أحمد آل جبيع، إلى جانب حبيب الوطيان الذي انتقل للفريق في الموسم الماضي، قادما من فريق الفتح، وكذا زميله عبدالله الجدعاني الذي قدم من فريق الوحدة.

وفي حال نجح الهلال في استقطاب حارس أجنبي في الموسم الحالي، فسيكون الحارس الأجنبي الثاني في تاريخ النادي بعد العماني علي الحبسي الذي مثل الفريق 3 مواسم من 2017 وحتى 2019 بعد قدومه من نادي ريدينغ الإنجليزي.

حراس الهلال الموسم الماضي:

