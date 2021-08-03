باخشوين: الأمطار وخطأ المتعهد قلصا وديات الاتفاق

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وسيستأنف الفريق تدريباته بالدمام بدءا من الثامن من أغسطس الحالي ضمن المرحلة الإعدادية الثالثة تحضيرا لملاقاة الباطن في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 12 أغسطس الحالي.
من جانبه أكد المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم عمر باخشوين نجاح المعسكر، مشيدا بجهود الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، مشيرا إلى أن معسكر النمسا سار بالطريقة المطلوبة والتي تخللتها تمارين على فترتين صباحية ومسائية ومحاضرات فنية وإعداد ذهني ومباريات ودية، مثنيا على أداء اللاعبين وانضباطيتهم وروحهم العالية خلال سير المعسكر.
وأضاف «كان يفترض أن نخوض 5 مباريات ودية، ولكن ألغيت مباراتان منهما لأسباب خارجة عن إرادتنا، الأولى كانت بسبب الأمطار الغزيرة، والثانية كانت بسبب اختيار المتعهد للفريق المنافس ملعبا ذا أرضية سيئة ارتأينا أن لا نخاطر بسلامة اللاعبين باللعب في ذلك الملعب واستبدلناها بمناورة رئيسة».
وكان الاتفاق تعادل في المباراة الأولى مع هالاداش المجري 1/1، ثم فاز على روغاشتا سلاتينا 0/2، وعلى زالايغيرزيغي تورنا المجري 0/3 .
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