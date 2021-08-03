آدم بطل «كلاسيك الصربية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق لاعب المنتخب السعودي للتنس آدم بدر رضا لقب بطولة نادي كلاسيك الصربي تحت 14 عاما المقامة ضمن سلسلة بطولات رابطة أندية بيلغراد للتنس. وشهدت البطولة منافسة عالية بين عدة لاعبين يمثلون أكثر من 15 دولة، منها دول البلقان وإقليم كوسوفوا والبوسنة والهرسك والهند وتركيا، بالإضافة للاعبي صربيا المميزين في هذه الفئة، حيث نجح آدم في العبور للنهائي بالفوز على المصنف الـ 11 على صربيا، بعد مباراة نصف نهائي متكافئة، انتهت بفوزه بنتيجة 7 / 5 و6 / 4 ليتأهل للنهائي ويتمكن من التغلب على اللاعب فيكتور بورا بنتيجة 6 / 7 و 8 / 5 ويحقق لقب البطولة، التي تأتي المشاركة فيها ضمن استعدادات الأخضر السعودي للفئات السنية المتواجد في صربيا لإقامة معسكر إعدادي تحضيرا للمرحلة المقبلة.



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