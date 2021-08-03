شكرا لقرائتكم خبر تركيب 5 آلاف شريحة لهجن مهرجان ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، استمرار تركيب الشرائح الالكترونية للهجن المشاركة حسبما أكدته اللجنة المنظمة أمس في سباقات الموسم.

وقبل انطلاق السباق في الثامن من أغسطس الحالي، بدأت لجنة تركيب الشرائح مهامها وذلك في ميدان نادي الهجن بالطائف، إذ تتم عملية التركيب على 4 مراحل، تبدأ بقسم المالك على ملكية المطية وسنها الصحيح، ومن ثم دفع الرسوم، وتعبئة الاستمارات الخاصة بكل مطية، وأخيرا تركيب الشرائح من خلال مختصين في هذا المجال، حيث يكون موقع تركيب الشريحة في بداية امتداد رقبة المطية عادة، ليمنح المالك كودا خاصا بها لإضافة المعلومات في الموقع الالكتروني لاتحاد الهجن.

وبلغ عدد الشرائح التي تم تركيبها حتى الآن أكثر من 5 آلاف شريحة، إذ يعتبر تركيب الشرائح الالكترونية من الإجراءات الدقيقة والمهمة عن الهجن، لاحتوائها على كامل المعلومات التعريفية الشاملة، من ناحية الملكية والسن الحقيقية والتدرج في العمر، إضافة إلى لونها، بالإضافة إلى أنها تتيح للمالك مراقبة حالة مطيته الصحية مع الجهات الطبية.

من جهة ثانية، استقبل رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف عسيري في مكتبه أمس رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان ولي العهد وعضو مجلس الاتحاد السعودي للهجن محمد البلوي، وجرى خلال اللقاء تبادل الخبرات وتفعيل مبادرة تدريب طلبة قسم الإعلام في أنشطة الاتحاد، ومن ضمنها مهرجان ولي العهد للهجن.

وقال العسيري «إن هذا التعاون المثمر والاتفاق بين الجهتين، يؤكد حرص جامعة الطائف والاتحاد السعودي للهجن على ما يخدم الجامعة والاتحاد، ويعزز الشراكة بينهما.

من جهته أكد البلوي أن مشاركة طلبة قسم الإعلام وعلوم الاتصال في المركز الإعلامي للمهرجان تأتي ضمن المبادرات النوعية العديدة التي حرص رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي على وجودها ودعمها.