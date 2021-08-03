تدشين دورة حكمات اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد زهير القرشي أمس الأول دورة الحكام الجدد للسيدات لكرة اليد التي ينظمها معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، ويحاضر فيها الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام الحالي بالاتحاد عادل الجناحي، إلى جانب عضو لجنة الحكام محمود تختة، وذلك في مقر النادي الأهلي بمحافظة جدة وتستمر حتى الثامن من أغسطس الحالي بمشاركة 18 حكمة من المنطقة الغربية. ويتضمن البرنامج العديد من المحاور في قانون كرة اليد الدولي نظريا وعمليا، وعلم النفس الرياضي، إضافة إلى إصابات الملاعب وطرق علاجها، وتنظيم البطولات.

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