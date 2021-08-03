جدة تستضيف ملحق آسيا للسلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة السلة، تنظيم منافسات ملحق تصفيات بطولة آسيا 2021 للسعودية. وستقام منافسات الملحق في مدينة جدة خلال الفترة بين 20 - 22 أغسطس الحالي على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة)، بمشاركة 3 منتخبات، هي: السعودية المستضيف والهند وفلسطين. ومن جانبه ثمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة غسان طاشكندي، موافقة ودعم واهتمام وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي، على استضافة التصفيات التي تمثل امتدادا لدعم وزارة الرياضة السابق في استضافة المنافسات الدولية.

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