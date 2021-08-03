إيري تهدي اليابان ذهبية تاريخية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت اليابانية سينا إيري إنجازا غير مسبوق لبلادها، وتوجت أمس بالميدالية الذهبية في الملاكمة لوزن الريشة للسيدات ضمن منافسات الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو. وأصبحت إيري أول يابانية تتوج بميدالية أولمبية في الملاكمة بالدورات الأولمبية، وقد انتزعت الذهبية إثر فوزها في النهائي على الفلبينية نيسثي بيتيسيو 5 / 0. وكانت البريطانية كاريس أرتينجستال والإيطالية أيرما تيستا قد أحرزتا برونزيتي الملاكمة لوزن الريشة.

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