عدوى كورونا تلحق بفريق ألماني كامل

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وذكر الاتحاد الألماني أمس، أن القرار تم اتخاذه بعدما فرضت وزارة الصحة في بريمن إجراءات الحجر الصحي على الفريق.
وأعلن بريمر عبر موقعه الرسمي أن القرار تم اتخاذه بعد اختبارات فيروس كورونا التي أسفرت عن عينات إيجابية وحالات عدوى داخل الفريق بأكمله.
ومع تأجيل تلك المباراة فإن المدير الفني لبايرن ميونخ جوليان ناجلسمان، سيخوض مباراته الأولى الرسمية في 13 أغسطس الحالي، حيث سيواجه بوروسيا مونشنجلادباخ في افتتاح الموسم الجديد للدوري.
وقد أعلن بوروسيا دورتموند عن تعرض مدافعه البلجيكي توماس مونييه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وذكر دورتموند أن عينة مونييه جاءت إيجابية قبل عودته للتدريبات مع الفريق بعد حصوله على يوم راحة.
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