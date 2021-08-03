البرازيل تضرب موعدا مع إسبانيا بنهائي القدم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ المنتخب البرازيلي المباراة النهائية من منافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد تغلبه في الدور قبل النهائي على نظيره المكسيكي 4 / 1 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، فيما تأهلت إسبانيا بفوزها على اليابان 1/ 0.

وتأهل المنتخب البرازيلي للمباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي، حيث خسر نهائي نسخة 2012 في لندن وفاز بالميدالية الذهبية في ريو دي جانيرو 2016، والخامسة في تاريخ مشاركات البرازيل في المسابقة.

ودخل المنتخب البرازيلي منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو وهو حامل الميدالية الذهبية في آخر نسخة أقيمت عام 2016 في ريو دي جانيرو، حيث فاز بها بعد تغلبه على نظيره الألماني بضربات الترجيح 5 / .4

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي؛ ليتم الاحتكام إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للبرازيل بعدما سجل لها داني ألفيس ومارتينلي وبرونو جيماريش ورينير خيسوس، فيما سجل للمكسيك كارلوس رودريجز وأضاع يوهان فاسكيز وإيدواردو أجيري.

وتأهل المنتخب الإسباني عقب فوزه على نظيره الياباني 1 / 0.

وأنتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وسجل ماركو أسينسيو هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإسباني في الدقيقة 115.

وسيواجه المنتخب الإسباني نظيره البرازيلي في المباراة النهائية التي تقام الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب الياباني مع نظيره المكسيكي على الميدالية البرونزية.