شكرا لقرائتكم خبر 18 حالة كورونا جديدة في الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو أمس، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين المعنيين بالأولمبياد.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن حالات الإصابة الجديدة تتضمن رياضية يونانية تشارك في سباقات السباحة الفنية، لكن دون الكشف عن اسمها.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 294 حالة، من بينهم 25 رياضيا.