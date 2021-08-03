18 حالة كورونا جديدة في الأولمبياد

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وأشار تقرير اللجنة إلى أن حالات الإصابة الجديدة تتضمن رياضية يونانية تشارك في سباقات السباحة الفنية، لكن دون الكشف عن اسمها.
ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 294 حالة، من بينهم 25 رياضيا.
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