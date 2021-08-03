الأرجنتين تلحق بذهبي طائرة الرجال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضم المنتخب الأرجنتيني إلى ركب المتأهلين للدور قبل النهائي من منافسات كرة الطائرة للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد فوزه على نظيره الإيطالي 3 / 2.

وتقدم المنتخب الإيطالي في الشوط الأول بنتيجة 25 / 21، قبل أن يحسم المنتخب الأرجنتيني الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25 / 23 كما فاز بالشوط الثالث بنتيجة 25 / 22.

وعاد المنتخب الإيطالي مجددا ليفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25 / 14، ليتم اللجوء للشوط الخامس، حيث حسمه المنتخب الأرجنتيني 15 / 12.

وسيواجه المنتخب الأرجنتيني الفائز من مواجهة بولندا وفرنسا.

وكان المنتخب الروسي قد تأهل للدور ذاته بعدما فاز على نظيره الكندي 3 / 0، ليضرب موعدا في قبل النهائي مع المنتخب البرازيلي الذي فاز على نظيره الياباني بنفس النتيجة.

وأنهى المنتخب الروسي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25 / 21 ثم فاز في الشوط الثاني بنتيجة 30 / 28 وواصل تفوقه في الشوط الثالث ليفوز بنتيجة 25 / 22.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الياباني صاحب الأرض 3 / 0.

ونجح البرازيليون في حسم المباراة لصالحهم بواقع 25 / 20 و25 / 22 و25 / 20.