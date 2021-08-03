أولمبياد طوكيو-جمباز: بايلز تختتم مشاركتها المنقوصة ببرونزية عارضة التوازن

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طوكيو : اختتمت نجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز مشاركتها المنقوصة في أولمبياد طوكيو بإحرازها برونزية عارضة التوازن في الجمباز الثلاثاء، فيما حصدت الصينية تشنتشن غوان الذهبية.

وكانت بايلز انسحبت من المسابقة الكاملة للفرق بعد قفزة واحدة لمشاكل في "الصحة الذهنية" متحدثة عن "الالتواءات"، لكنها حصدت الفضية مع الفريق الأميركي، قبل أن تنسحب من أربع مسابقات أخرى.

وهذه البرونزية الثانية على التوالي في المسابقة نفسها لبايلز بعد ريو 2016.

وسجلت بايلز 14.000 نقطة، خلف الصينية الأخرى شيجينغ تانغ صاحبة الفضية (14.233) فيما نالت غوان (16 عاماً) الذهبية مع 14.633 نقطة.

وكانت بايلز صدمت العالم عندما أعلنت انسحابها خلال المسابقة الكاملة للفرق الثلاثاء، قبل أن تواصل انسحاباتها في الايام التالية من الحركات الارضية، حصان القفز والمسابقة الكاملة للفردي التي أحرزت ذهبياتها كلها في ريو 2016، إضافة إلى انسحابها من مسابقة العارضتين مختلفي الارتفاع.

وصلت المتوجة بأربع ذهبيات في ريو إلى العاصمة اليابانية طامحة لرفع مجمل عدد ميدالياتها من المعدن الاصفر في الألعاب إلى تسع، ومعادلة الرقم القياسي للسوفياتية لاريسا لاتينينا في جمباز السيدات.

لكن حاملة 25 ميدالية في بطولة العالم، بينها 19 ذهبية، ستكتفي بفضية وبرونزية رافعة مجمل ميدالياتها الأولمبية إلى 7، فيما ستحوم الأسئلة في السنوات الثلاث المقبلة ما إذا ستشارك في باريس 2024.