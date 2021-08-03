شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020..كيشو عينه على برونزية المصارعة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى محمد إبراهيم كيشو إلى تحقيق حلم المصارعة بالتتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو المقامة حاليا فى اليابان و تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى .

خسر محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة لمصر، أمام منافسه الاوكرانى ناسيبوف بارسيف فى منافسات وزن 67 كجم ، فى الثانية الأخيرة بنتيجة 7-6 بعد تقدمه 6-0 في نصف نهائي المصارعة الرومانية وزن 67 كيلو، ليفقد فرصة التتويج بالفضية او الذهبية للبعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، ويبقى أمامه فقط تحقيق ميدالية برونزية غدا.

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو في الفوز علي كارين أصلانيان بطل أرمينيا في ربع نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، ليتأهل إلي الدور نصف النهائي للمصارعة .

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني، الفوز علي هانسو رايو بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 في ثمن نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية.

ويمتلك كيشو خبرات قوية تمكنه من الوصول إلى منصات التتويج فى الأولمبياد ، خاصة أن اللاعب نجح فى التواجد على منصات التتويج العالمية من قبل .

تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم 2019 ليكون أول لاعب في منتخب المصارعة يتأهل إلى الأولمبياد.

حقق كيشو العديد من الميداليات منها بطولة أفريقيا للشباب عام 2014، والذهبية الأفريقية 2015، وفي نفس السنة حقق الميدالية الفضية في بطولة العالم، ذهبية بطولة العالم تحت 23 سنة اعوام 2018 و2019 وكذلك ذهبية دورة الألعاب العسكرية فى نفس العام، بالإضافة إلى ذهبية بطولة أفريقيا 2020 .

كما حقق أول ميدالية عالمية بعمر الـ15 والآن يحتل المركز الرابع عالميا فى التصنيف الدولى.