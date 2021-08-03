شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حسم الأهلي صفقة ميكيسوني وخطف "ميسي إفريقيا" من تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية لضم الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب نادي سيمبا التنزاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما وصلت المفاوضات بين الناديين لمراحلها الأخيرة.

وشهدت الايام الماضية اتفاق بين الأهلي وسبمبا لضم ميكيسوني الذي نال قناعة الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني.

ووافق سيمبا على عرض الاهلي لشراء الجناح الموزمبيقي مقابل دفع 900 ألأف دولار ، ليتضم اللاعب إلى القلعة الحمراءخلال الصيف الجاري.

ومال نادي سيمبا لبيع ميكيسوني للأهلي عن أندية أخري طلبت ضم اللاعب ويأتي في مقدمتها كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بسبب العرض المالي الأفضل المقدم من قبل الأهلي.

ومن المنتظر ان يتقاضة ميكيسوني راتب قيمته ألف دولار سنويا في عقد مدته 4 سنوات، بعدما فضل اللاعب الموزمبيقي الانتقال لبطل إفريقيا عن العودة إلى جنوب إفريقيا بعدما سبق ولعب موسمين مع صن داونز تحت قيادة بيتسو موسيماني، ولكنه لم يحصل على فرصة المشاركة وانضم بعد ذلك إل بطل تنزانيا، قبل أن يختار ميكيسوني اللعب مجددا تحت قيادة موسيماني.

من ناحية أخرى، علم ”الخليج 365” أن سفيان رحيمي جناح الرجاء المغربي اصبح قاب قوسين أو ادني من الانتقال للعين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انسحاب الأهلي من المفاوضات لمغالاة ناديه في طلباته لبيع اللاعب، في الوقت الذي نجح الأهلي في ضم الموزمبيقي لويس ميكيسونى جناح فريق سيمبا التنزانى، وذلك بعد سفر أمير توفيق مدير تعاقدات النادي لتنزانيا خلال الساعات الماضية ليحصل على توقيع اللاعب، ويحصل على الاستغناء من ناديه في صفقة كلفت الخزينة الحمراء مبلغ مليون دولار أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري، رغم اشتراط إدارة سيبما الحصول على مليوني دولار في بداية المفاوضات لاتمام الصفقة.

وكان سفيان رحيمي من ضمن اللاعبين المرشحين لارتداء القميص الأحمر بعد تألقه الكبير مع ناديه الرجاء المغربي خاصة في الموسم الجديد ومساهمته الواضحة في فوز بطل المغرب بلقب الكونفدرالية الافريقية.