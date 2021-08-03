شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة عرض الـ 7.5 مليون دولار من الجزيرة الإماراتى لضم رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، حقيقة ما تردد حول تلقى رمضان صبحى جناح الفريق الكروى الأول بالفريق السماوى، عرضًا من نادى الجزيرة الإماراتى من أجل الحصول على خدماته فى الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 7.5 مليون دولار.

وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن رمضان صبحى لم يتلقى أى عروض رسمية للرحيل عن بيراميدز فى الميركاتو الصيفى المقبل، سواء من داخل مصر أو خارجها، وإن اللاعب مستمر مع الفريق ولن يرحل خاصة وإنه يعد من الأعمدة الأساسية ورحيله غير وارد فى الوقت الحالى.

ومن المقرر أن ينتظم اليوم، الثلاثاء، ثلاثى المنتخب الأولمبى رمضان صبحى وأسامة جلال وإبراهيم عادل فى التدريبات الجماعية لفريق بيراميدز، والتى ستقام على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى فى السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة 25 لمسابقة الدوري.

وكان الثلاثى حصلوا على راحة سلبية من التدريبات أمس، بقرار من اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لبيراميدز، نظرًا لعودتهم من طوكيو فى الساعات الأولى من صباح الإثنين.

وودع منتخب مصر الأولمبى بطولة أولمبياد طوكيو من دور الـ8 بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف سجله ماتيوس كونيا في الدقيقة 36، لتنتهى مغامرة الفراعنة في الاولمبياد.

وشارك المنتخب الأولمبى المصرى فى أولمبياد طوكيو، ضمن مجموعة قوية ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وتأهل الفراعنة للدور التالى على حساب الأرجنتين واستراليا.