شكرا لقرائتكم خبر عن وجوه صاعدة فى قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال قائمة لاعبيه استعداد للقاء بيراميدز غدا في قمة مؤجلة من الأسبوع الـ 25 بمسابقة الدوري الممتاز.

القائمة شهدت استدعاء مجموعة من الوجوه الصاعد وهم عبد الرحمن صلاح حارس فريق الشباب مواليد 2000 بجانب محمد إيهاب ظهير أيسر فريق الشباب مواليد 2003 فضلا عن عودة حسين السيد وعبد الله جمعة ظهيرا الفريق.

القائمة كاملة جاءت كالتالي..

حارس مرمى.. محمد صبحى، محمد فوزي، عبد الرحمن صلاح.

خط الدفاع.. مروان الصحراوي، باهر المحمدى، محمد هاشم، مصطفي الزنارى، عبدالله جمعه، محمد بيومي، حسين السيد، محمد إيهاب.

خط الوسط.. محمد حسن، محمد عادل، عماد حمدى، محمود دونجا، عمر الوحش، محمد صادق، أحمد مصطفي، أحمد مدبولى، محمد الشامي، محمد عبد السميع، أرى بابل.

خط الهجوم.. فخر الدين بن يوسف، شيلونجو، شكري نجيب.

اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد مساء اليوم ،لمواجهة بيراميدز غدا الأربعاء باستاد الدفاع الجوى ، ضمن مؤجلات الجولة الــ25 لبطولة الدورى الممتاز.

الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال حرص على إقامة مران خفيف لتجنب إرهاق اللاعبين ، تم خلاله وضع الرتوش الأخيرة لمباراة الأربعاء.

المران اشتمل علي تدريبات كرة يد للوقوف علي تحركات اللاعبين في الأماكن الخطرة، وأدى حراس المرمى تدريبات كرة طائرة لكن بالقدم من أجل الارتقاء بمهارتهم.

واختتم المران بتقسمية خفيفة تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها قبل لقاء الغد.