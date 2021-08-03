شكرا لقرائتكم خبر عن كاتونجا بعد تألقه وتأهل منتخب اليد لنصف نهائى طوكيو: "وكان فضل الله علينا عظيما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب كريم هنداوى "كاتونجا"، حارس مرمى المنتخب الوطنى لكرة اليد، عن سعادته بالفوز على منتخب ألمانيا 31/26، والتأهل لدور نصف النهائى ومواجهة منتخب فرنسا، فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".



كاتونجا

ونشر كاتونجا، صورة له من أحداث المباراة التى أقيمت، ظهر اليوم، الثلاثاء، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "وكان فضل الله علينا عظيما".





وحقق منتخب مصر لكرة اليد، فوزا ثمنيا وتاريخيا على نظيره الألمانى بنتيجة 31 / 26 فى المباراة التى أقيمت اليوم فى دور الثمانية لمنافسات اليد بأولمبياد طوكيو 2020، ليتأهل الفراعنة إلى الدور قبل النهائى بالبطولة.

بهذه النتيجة يواجه المنتخب الوطنى نظيره الفرنسى فى الدور قبل النهائى بعدما حقق منتخب فرنسا لكرة اليد فوزا عريضا على المنتخب البحرينى بنتيجة 42 – 28 فى المباراة التى جمعت الفريقين فجر اليوم الثلاثاء فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو لكرة اليد.

وتقام مباراة مصر وفرنسا فى الدور قبل النهائى لمنافسات اليد يوم الخميس المقبل الموافق 5 أغسطس الجارى فى العاشرة صباحا بتوقيت مصر.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى ربع النهائى محتلا المركز الثانى فى المجموعة الثانية، وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدور المجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.