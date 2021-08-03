نايل نصار: مصر لديها أقوى فريق للفروسية فى العالم العربى ونسعى للفوز بالذهبية

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القاهرة - سامية سيد - أعاد موقع دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، تصريحات سابقة للفارس المصرى نايل نصار، وذلك بعد تأهله لمنافسات نهائى الفردى فى منافسات الفروسية بدورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو، عقب خوض منافسات الجولة الأولى التى أقيمت اليوم بمشاركة 75 فارس وتقام منافسات النهائى غدا، وتألقه فى تصفيات فردى الفروسية وأنهى محاولته بدون أخطاء فى 88.42 ثانية.



نايل نصار

وقال نصار، فى التصريحات التى نقلها موقع الأولمبياد عقب تأهله، كانت التصفيات لحظة خاصة، وكان لدينا أقوى فريق للفروسية فى العالم العربى، كان من الممكن أن تكون خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا لعدم التأهل، مؤكدا: "شعرت بالارتياح فى التعاون تحت الضغط وتقديم جولات واضحة عندما يكون الأمر أكثر أهمية".





وأشار نصار، إلى أن هدف منتخب مصر للفروسية هو الفوز بالميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو بعد غياب طويل، ومنذ احتلال المركز الرابع فى روما 1960 وكسب أول ميدالية أولمبية للبلاد فى الفروسية، مؤكدا أننا كمنتخب مصر نتكون من مجموعة محترفة، تسعى للفوز بالذهبية.



الفارس المصرى نايل نصار

وخطف منتخب الفروسية المصرى، الأنظار فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد تأهل الثنائى نائل نصار ومحمد طاهر زيادة لنهائى منافسات قفز الحواجز الفردى وسط مشاركة 75 فارسا من أفضل فرسان العالم.





وتأهل نايل نصار ومحمد طاهر زيادة، إلى النهائى الفردى، ولأول مرة منذ عام 1940 يتأهل فارس مصرى لمنافسات النهائى فى الفروسية بجانب أن منتخب الفروسية المصرى تأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب استمر لمدة 60 عاما.



نايل نصار

وجاء تأهل نايل نصار ومحمد طاهر زيادة ليكون الثنائى الممثلان للعرب فى النهائى الفردى بعد خروج ممثلى المغرب الثلاثة وعدم تأهل الأردنى إبرهيم بشارات الذى انسحب من المنافسة والسورى أحمد حبشو الذى لم يتأهل.











