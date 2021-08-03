شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم منافسات المصريين فى أوليمبياد طوكيو غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المنتخبات المصرية المختلفة منافستها في بطولة اوليمبياد طوكيو التي تنتهي يوم 8 أغسطس من الشهر الجاري ، وتبدأ المنافسات بلعبة الغطس للاعبة مها جودة 10 متر سلم ثابت ، وألعاب القوى لإيهاب عبد الرحمن في الرمح .

كما تقام منافسات في لعبة الكانوي " مؤمن مهران و سما أحمد و الفروسية نائل نصار و محمد طاهر و المصارعة محمد أبراهيم كيشو و محمد مصطفي متولي.

يتبقي أمل أخير لمصر غدا في الحصول علي مداليات جديدة بمنافسات اوليمبياد طوكيو، وتحديدا في لعبة المصارعة ، حيث ينافس الثنائي المصري محمد كيشو ومحمد مصطفي متولي علي الميدالية البرونزية في اوزان 67 و 87 علي التوالي بعد خسارتهما اليوم في الدور قبل النهائي.

جدول مباريات المصريين غدًا

كيشو يحول آمال المصريين لبرونزية جديدة في طوكيو

خسر محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة لمصر، أمام منافسه الاوكرانى ناسيبوف بارسيف فى منافسات وزن 67 كجم ، فى الثانية الأخيرة بنتيجة 7-6 بعد تقدمه 6-0 في نصف نهائي المصارعة الرومانية وزن 67 كيلو، ليفقد فرصة التتويج بالفضية او الذهبية للبعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، ويبقى أمامه فقط تحقيق ميدالية برونزية غدا.

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو في الفوز علي كارين أصلانيان بطل أرمينيا في ربع نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، ليتأهل إلي الدور نصف النهائي للمصارعة .

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني، الفوز علي هانسو رايو بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 في ثمن نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية.

متولي يراهن علي برونزية جديدة غدا

خسر محمد مصطفى متولي لاعب منتخب مصر للمصارعة من منافسه لاعب المجر المصنف الأول عالميا فيكتور لورسينز بنتيجة 9-2 في منافسات وزن 87 كجم بالدور قبل النهائي ليلعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية غدا.

اعتذر محمد مصطفى متولي بطل مصر في المصارعة، عن خسارته في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وقال مصطفى في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": الحمد لله كان نفسي أوصل نهائي ولكن هذا نصيب ولاعب المجر لعب على إصابتي في آخر 40 ثانية، كنت أعاني من إصابة في الرباط الصليبي وهو لعب عليها، ولم أكن أسافر إلى طوكيو لأقدم أداء مشرف وأصيبت في طوكيو ولكن"مكانش ينفع ملعبش".

أضاف: سأبذل كل جهدي في التدريبات ومع الجهاز الطبي من أجل الاستعداد لمباراة الغد، وأتمنى أن نحصد ميدالية، وأعتقد سأواجه لاعب ألمانيا وهو الثاني على العالم في مباراة البرونزية.

واختتم: أعتذر لكل الجماهير التي كانت تتمنى الفرحة ولكني بذلت أقصى جهدي وأتمنى حصد ميدالية غداً.