شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى جنوب إفريقى يلمح لانتقال بيرسى تاو للأهلى بصورة مع موسيمانى وإيموشن النسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألمح الصحفى الجنوب إفريقى لورينز كولير، إلى انتقال النجم بيرسى تاو، المحترف فى صفوف فريق برايتون الإنجليزى، إلى النادى الأهلى، حيث نشر عبر حسابه على فيس بوك، صورة للنجم تاو مع المدير الفنى للأهلى بيتسو موسيمانى، خلال وجودهما فى فريق صن داونز، أتبعها بإيموشن "قلب أحمر ونسر"، فى إشارة إلى انتقاله لصفوف القلعة الحمراء.



موسيمانى وتاو

وكانت تقارير صحفية جنوب افريقية، كشفت اليوم الثلاثاء، أن النادى الأهلى تواصل مع نظيره برايتون الإنجليزى، من أجل الحصول على خدمات النجم الجنوب إفريقى بيرسى تاو، بناء على تعليمات مواطنه بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى.





وقالت صحيفة "kickoff" الجنوب افريقية، أن النادى الأهلى أجرى اتصالات مع نظيره برايتون هوف آند ألبيون الإنجليزى بشأن احتمال ضم بيرسى تاو، بناء على رغبة موسيمانى.

وزعم موسيمانى مؤخرًا أنه يتطلع للتعاقد مع ثلاثة لاعبين قبل الموسم المقبل من بينهم مهاجم منتخب البافانا بافانا، حيث لا يشارك اللاعب بصفة مستمرة مع ناديه الإنجليزي، ولم يُعرض على اللاعب أى ضمانات بشأن المشاركة مع الفريق.

وقال مصدر من النادى لـ KickOff: "تم إبلاغ تاو بأنه قد لا يحصل على العديد من الفرص فى التشكيل الأساسي، لكن يجب أن يعمل بجد ويكافح من أجل الحصول على مكانه".

وزعم المصدر كذلك أن مستقبل تاو سيعتمد على العرض الذى يستعد الشياطين الحمر لتقديمه وإذا تمكن النادى الإنجليزى من الحصول على أهدافهم المفضلة قبل نهاية فترة الانتقالات فى 31 أغسطس سيسمحوا له بالرحيل.