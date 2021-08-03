شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، منتخب اليد يهزم ألمانيا 31 / 26 ويتأهل لملاقاة فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو

منتخب اليد يهزم ألمانيا 31 / 26 ويتأهل لملاقاة فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو

بعثة منتخب اليد بطوكيو: الوصول للمربع الذهبى إنجاز تاريخى وبشرة خير

إبراهيم نور حكما لمباراة الأهلى ودجلة..وجريشة لبيراميدز والإسماعيلي

الأهلي يعلن قائمة مباراة دجلة.. غياب الشناوى و بانون وتواجد صلاح ونيدفيد

ميكيسوني يحصل على 500 ألف دولار سنوياً بعد انضمامه للأهلي

الأهلي يعير أحمد ريان لألتاي التركي مقابل 300 ألف دولار والشراء بمليون و200 ألف بيراميدز يستبعد ثلاثى المنتخب الأولمبى وغياب عيسى عن قائمة مواجهة الإسماعيلى

مران الزمالك.. تألق أيمن حفنى وعبد الشافى فى تقسيمة قوية