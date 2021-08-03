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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 8 / 2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، منتخب اليد يهزم ألمانيا 31 / 26 ويتأهل لملاقاة فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو

منتخب اليد يهزم ألمانيا 31 / 26 ويتأهل لملاقاة فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو

 

منتخب اليد يهزم ألمانيا 31 / 26 ويتأهل لملاقاة فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو

بعثة منتخب اليد بطوكيو: الوصول للمربع الذهبى إنجاز تاريخى وبشرة خير

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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