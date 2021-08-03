شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة بيل جيتس تؤازر خطيبها الفارس المصرى نايل نصار فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت جينفر جيتس، ابنة الملياردير الأمريكى بيل جيتس، خطيبها الفارس المصرى نايل نصار، خلال مشاركته اليوم فى منافسات الفروسية، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

ونشرت جينفر، عبر ستورى حسابها على انستجرام، صورا لخطيبها المصرى خلال منافسات الفروسية، وأيضا تصويره عبر هاتفها من خلال شاشة التلفزيون، مع لوحة ترتيب نقاط اللاعبين خلال المنافسات الأولمبية.





وخطف منتخب الفروسية المصرى، الأنظار فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد تأهل الثنائى نائل نصار ومحمد طاهر زيادة لنهائى منافسات قفز الحواجز الفردى وسط مشاركة 75 فارسا من أفضل فرسان العالم.

وتأهل نايل نصار ومحمد طاهر زيادة، إلى النهائى الفردى، ولأول مرة منذ عام 1940 يتأهل فارس مصرى لمنافسات النهائى فى الفروسية بجانب أن منتخب الفروسية المصرى تأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب استمر لمدة 60 عاما.

وجاء تأهل نايل نصار ومحمد طاهر زيادة ليكون الثنائى الممثلان للعرب فى النهائى الفردى بعد خروج ممثلى المغرب الثلاثة وعدم تأهل الأردنى إبرهيم بشارات الذى انسحب من المنافسة والسورى أحمد حبشو الذى لم يتأهل.

وأشاد المتواجدون بما قدمه الثنائى والتألق الكبير فى منافسات الفردى بعد غياب لسنوات طويلة للفروسية المصرية عن المشاركة فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية والمستوى المميز الذى ظهر به الثنائى نائل نصار ومحمد طاهر زيادة أصغر فارس يشارك فى منافسات الفروسية.

الإشادة التى تلقها فرسان مصر بعد المشاركة فى منافسات الفردى خلال التصفيات اليوم والتأهل للنهائى غدا جاءت بعد بعض الانتقادات لاختيارات قائمة المنتخب المصرى للفروسية والتى أثبتت النتائج اليوم صحة الاختيارات بتأهل الثنائى نائل نصار ومحمد طاهر زيادة فى إنتظار المنافسة غدا فى النهائى الفردى قبل دخول منافسات الفرق.