شكرا لقرائتكم خبر عن عودة محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى للأهلي أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى للأهلي في مباراته غدا ضد وادي دجلة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 من عمر مسابقة الدوري العام، بعدما غاب في المباراة الأخيرة ضد أسوان بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

ومن المنتظر أن يقود هاني الجبهة اليمنى للأهلي أمام وادي دجلة، لاسيما مع غياب أكرم توفيق عن التواجد بقائمة الأهلي بسبب تفضيل الجهاز الفني منح اللاعبين راحة إضافية بعد العودة من اليابان وعقب انتهاء مشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، بخلاف صلاح محسن.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة وادي دجلة، في الدوري الممتاز، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الأربعاء على استاد الأهلي ‏we‏ ‏السلام والمؤجلة من الجولة 22 في البطولة.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ‏ومروان محسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد ‏مجدي أفشة وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وكريم نيدفيد ووالتر بواليا وجونيور ‏أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.‏

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة وادي دجلة، وقبل انطلاق المران أجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، وفقًا للإجراء الطبي المتبع ‏للاطمئنان على حالة الجميع.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل أن يخوض الفريق فقرة تدريبات بدنية خفيفة وبعدها قام الجهاز الفني بتدريب اللاعبين على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه ‏خلال المباراة.‏

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالأهلي، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى بالفريق، وهم علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق.

وبعد ختام المران دخل الفريق معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لمباراة وادي دجلة، التي يسعى خلالها لمواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.