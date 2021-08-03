شكرا لقرائتكم خبر عن بيل جيتس يدعم المصري نائل نصار في اوليمبياد طوكيو غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب المصريين غدًا الفارس المصري نائل نصار بعد وصولهما النهائى الفردى لأول مرة منذ عام 1940 فى الفروسية بجانب أن منتخب الفروسية المصرى تأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب إستمر لمدة 60 عاما.

يخوض الفارس المصري من أبوين مصريين يعيشان في أمريكا منافسات النهائي الفردي في الـ12 ظهر غدًا السابعة بتوقيت طوكيو.

مباريات المصريين فى اوليمبياد طوكيو غدًا

حرص رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس على دعم الفارس المصري نائل نصار قبل مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان نصار وجينيفر جيتس، ابنة بيل جيتس، قد أعلنا عن خطبتهما في يناير 2020، وحرص قطب البرمجيات الملياردير على دعم صهره المستقبلي.

نشر جيتس على حسابه على Instagram

"أنا أؤيد الكثير من الرياضيين في طوكيو في الوقت الحالي - لكن ليس أكثر من زوج ابنتي، نائل نصار. حظا سعيدا يا نائل ".

نائل نصار يمثل مصر

نشر الموقع الخاص ببطولة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021 حوار مع الفارس المصري نائل نصار بعنوان " نائل نصار: فترة مثيرة لرياضة قفز الحواجز المصرية".

حسب موقع البطولة ، لقد مرت ستة عقود طويلة منذ أن تأهل فريق الفروسية المصري وتنافس في دورة الألعاب الأولمبية. "ولكن الآن انتهى الانتظار حيث من المقرر أن يتألق محمد طاهر زيادة، سامح الدهان، عبد القادر سعيد ونائل نصار - فريق قفز الحواجز المصري - في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 . وكان المنتخب الوطني المصري للفروسية ضمن التواجد في الأولمبياد في منافسات الفرق من خلال التأهل المباشر من بطولة كأس الأمم للفروسية في أكتوبر 2019 بالمغرب.

قال نصار لموقع البطولة: "كانت التصفيات لحظة خاصة. كان لدينا فريق كبير من مصر… كان لدينا أقوى فريق في العالم العربي. كان من الممكن أن يكون عدم التأهل بمثابة خيبة أمل كبير، لذلك لقد شعرت بالارتياح في التعاون تحت الضغط وتقديم جولات ناجحة عندما يكون الأمر أكثر أهمية".

لم يقتصر الأمر على تأهلهم إلى الألعاب، بل كانت أيضا المرة الأولى التي حققوا فيها الفوز في كأس الأمم كفريق.

أضاف الفارس المصري: "نحن لا نحظى بفرصة القيام بالعديد من بطولات كأس الأمم، ولم تفز مصر بأي منها في تاريخها. لذا، فإن الفوز على جميع الدول الأخرى، حتى أولئك الذين لم يكن تأهلهم للألعاب الأوليمبية على محك، حدث رائع".

أضاف التقرير، أن المنتخب المصري يحتاج الآن إلى التفوق على أسلافهم - الذين احتلوا المركز الرابع في روما 1960 - والفوز بأول ميدالية أولمبية للبلاد في الفروسية.

وقال نصار عن طموح المنتخب المصري بالفوز بأول ميدالية أولمبية في الفروسية لمصر: "إنها بالتأكيد أولويتنا الرئيسية .... هدفنا هو الفوز بميدالية. إنه هدف طموح ولكن كل شيء يمكن أن يحدث في الرياضة".

وقال نصار عن منتخب مصر: "نحن مجموعة شغوفة ومحترفة من الشباب الذين حققوا جميعا نجاح في الرياضة وهي فترة مثيرة لرياضة قفز الحواجز المصرية".

البروفايل الخاص بنائل نصار على موقع البطولة يوضح أنه يلعب باسم مصر على الرغم من أنه نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية

بروفايل نائل نصار

حسب الموقع الرسمي للفارس المصري، " ولد نائل في شيكاجو، إلينوي في عام 1991، ويتنافس دوليا لصالح مصر. نشأ في الكويت من قبل أبوين مصريين، جلس لأول مرة على حصان في مدرسة فروسية محلية عندما كان في الخامسة من عمره. استمر شغفه لرياضة الفروسية في النمو، حتى فاز بأول جائزة كبرى له في أبوظبي في عام 2011".

والجدير بالذكر أن نائل هو الفائز ثلاث مرات بالجائزة الكبرى HITS التي تصل قيمتها إلى مليون دولار.

حصل على جائزة Longines Grand Prix في نيويورك التي تبلغ قيمتها 400 ألف دولار، وهي الخاتمة الكبرى لسباق the Longines Masters في نيويورك. ويعد أول متسابق يفوز بكل من Longines Speed ​​Challenge و Longines Grand Prix في نفس الحدث، وأول من فعل ذلك بنفس الحصان.

في فبراير 2019، فاز بكأس Longines FEI World Cup Jumping Wellington بعد أن أنهى السباق في 38.15 ثانية. في وقت سابق، في عام 2012، فاز بسلسلة سباقات الجائزة الكبرى للمزارعين الصغار.

ومن أبرز إنجازات نائل نصار الفوز بالمركز الأول في سباق لاس فيجاس لقفز الحواجز، وسباق الحصان الوطني، والمركز السابع في كأس العالم لقفز الحواجز، والمركز الأول في الجائزة الكبرى بالرباط.

ولن تكون هذه أول مرة يمثل فيها نائل نصار مصر في الأولمبياد، حيث سبق أن قام بنفس الأمر في أولمبياد لندن 2012. و تأهل نائل نصار إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز للاتحاد الدولي للفروسية في أعوام 2013 و2014 و2017، ودورة ألعاب الفروسية عن عام 2014، حيث حقق العديد من الانتصارات الكبرى على طول الطريق.

التحق نائل بجامعة ستانفورد وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد في عام 2013، ويتحدث لغات متعددة بما في ذلك الإنجليزية والعربية والفرنسية.

خطوبته مع جينفير جيتس

احتلت أخبار خطوبته من الابنة الكبرى لبيل جيتس عناوين الصحف العالمية.

بدأت علاقة جينيفر ونائل في مطلع يناير في عام 2017. ويتقاسم الحبيبان العديد من الهوايات، أهمها الولع بالخيول وسباقات الفروسية.كما أن كلاهما تخرج من جامعة ستانفورد العريقة. تعرف على ابنة الملياردير الأمريكي في إحدى بطولات الفروسية عام 2013. التي رأت فيه فارس أحلامها، فنشأت صداقة بينهما امتدت لسنوات قبل أن تتحول إلى قصة حب وتتوج بطلب الزواج.

وفي فبراير 2017، احتلت قصتهما عناوين الأخبار، بسبب الصور التي كانوا يشاركونها عبر مواقع التواصل لزياراتهم المختلفة لمواقع سياحية عبر العالم، من بينها الأهرامات المصرية . وأعلن الاثنين خطبتهما في عام 2020.