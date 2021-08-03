شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مهنئا شعب مصر ومنتخب اليد بالفوز على ألمانيا: نتمناها ذهبية بإذن الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نادى الزمالك، الشغب المصرى والمنتخب الوطنى لكرة اليد، بعد الفوز على ألمانيا، والتأهل إلى دور نصف النهائى لمواجهة فرنسا فى دورة الألعاب الأولمبية فى العاصمة اليابانية "طوكيو 2020"، متمنيا أن يستكمل المنتخب مشواره والتتويج بالميدالية الذهبية.





وقال الزمالك فى بيان رسمى، نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعى: "تتقدم اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك رئاسة الكابتن حسين لبيب، بالتهنئة للشعب المصرى وللقائمين على الرياضة المصرية ولجميع أفراد المنتخب الوطنى لكرة اليد، من جهاز فنى ولاعبين وإداريين، بفوز المنتخب الوطنى على منتخب ألمانيا بنتيجة 31/26 والتأهل للدور نصف النهائى لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، فى إنجاز يتحقق لأورة مرة فى تاريخ الألعاب الجماعية، وكل الأمنيات بالتوفيق والفوز لمنتخبنا الوطنى بميدالية فى الألعاب الأولمبية الحالية ونتمناها ذهبية بإذن الله".



بيان الزمالك

وحقق منتخب مصر لكرة اليد، فوزا ثمنيا وتاريخيا على نظيره الألمانى بنتيجة 31 / 26 فى المباراة التى أقيمت اليوم فى دور الثمانية لمنافسات اليد بأولمبياد طوكيو 2020، ليتأهل الفراعنة إلى الدور قبل النهائى بالبطولة.

بهذه النتيجة يواجه المنتخب الوطنى نظيره الفرنسى فى الدور قبل النهائى بعدما حقق منتخب فرنسا لكرة اليد فوزا عريضا على المنتخب البحرينى بنتيجة 42 – 28 فى المباراة التى جمعت الفريقين فجر اليوم الثلاثاء فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو لكرة اليد.

وتقام مباراة مصر وفرنسا فى الدور قبل النهائى لمنافسات اليد يوم الخميس المقبل الموافق 5 أغسطس الجارى فى العاشرة صباحا بتوقيت مصر.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى ربع النهائى محتلا المركز الثانى فى المجموعة الثانية، وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدور المجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.