شكرا لقرائتكم خبر عن "استادات وسيناء" يقودان طفرة فندقية لاقامة الفرق الرياضية المحلية والأجنبية فى 15 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة استادات الوطنية، للاستثمار وإدارة المنشآت الرياضية، بروتوكول تعاون مع شركة سيناء لإدارة المنشآت الفندقية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور كلا من المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة استادات، واللواء سمير طه، رئيس مجلس إدارة شركة سيناء، والاستاذ أحمد صبرى عضوٍ محلي إدارة شركة سيناء.

البروتوكول هدفه، اسناد مهام إدارة وتطوير المنشآت الفندقية التابعة لشركة استادات، فى مختلف المحافظات، لتوفير إقامة لائقة، للفرق الرياضية، الأجنبية والمحلية، بحيث تصبح تجربة ناضجة، فى توفير منشآت فندقية مجهزة لهذا الغرض.

كما تأتى خطوة التعاون بين استادات لإدارة المنشآت الرياضية، وشركة سيناء لإدارة المنشآت الفندقية، فى إطار الاستثمار الرياضى بمفهومه الشامل، وتقديم خدمة عالية المستوى، حيث أن الإقامة للفرق الرياضية، تتطلب تجهيزات وتوفير أجواء تختلف كلية عن المنشآت الفندقية العادية.

وأكد المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات، أن توقيع البروتوكول، مع شركة سيناء، لإدارة المنشآت الفندقية التابعة لشركة استادات، يأتى فى اطار حرص الشركة على توظيف المنشآت، واداراتها بشكل احترافى، ومواكبة للتطور فى خريطة الاستثمار الرياضى فى العالم، بجانب ما يتحقق من انجازات على الأراضى المصرية، وطفرة فى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، فى إطار مشروع القرن "حياة كريمة".

واتفق معه فى الرأى، العميد محمد مرجان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات، مضيفا أن إقامة الفرق الرياضية تحتاج تجهيزات بعينها، تختلف عن إقامة النزلاء العاديين، لذلك كانت هذه الخطوة المختلفة، لتقديم خدمات فندقية عالية المستوى لمختلف الفرق الرياضية.

ومن جانبه أشاد اللواء سمير طه، رئيس مجلس إدارة شركة سيناء لإدارة المنشآت الفندقية، بالفكر الذى تدار به شركة استادات للمنشآت الرياضية، وما تتبناه من أهداف قومية، رياضيا وثقافيا وتوعويا، ومؤكدا أن البروتوكول الموقع اليوم بين شركة سيناء للفنادق، واستادات لإدارة المنشآت الرياضية، سيثمر عن نجاحات كبيرة، والبداية بتطوير الغرف الفندقية فى فروع كفر الشيخ وشبين الكوم.