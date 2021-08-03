مصدر لمصراوي: المصري والإسماعيلي يفاوضان أحمد علاء لضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

قال مصدر إن أحمد علاء، لاعب الأهلي وطلائع الجيش الحالي تلقى عرضين من المصري والإسماعيلي لضمه في الموسم الجديد خاصة وأنه سيكون لاعبًا حرًا.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إلى أن أحمد علاء لاعب حر ويحق له التوقيع لأي نادِ خلال الفترة الجارية بعد انتهاء عقده مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن الأهلي لم يُقيّد أحمد علاء في قائمة المعارين وبالتالي أصبح لاعبًا حرًا بعد قضاء موسمين في طلائع الجيش على سبيل الإعارة وفقا للوائح، منوهًا إلى أن اللاعب سيحصم مصيره خلال الساعات القليلة المقبلة في ظل امتلاكه عروض من الدوري الكويتي أيضًا.

يُذكر أن أحمد علاء قد انضم لصفوف الأهلي منذ أربع سنوات قادمًا من الداخلية وتوج مع الفريق ببطولة الدوري وكأس مصر والسوبر المصري.