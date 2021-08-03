7 غيابات عن الأهلي أمام وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يغيب عن الأهلي سبعة لاعبين في مواجهة وادي دجلة المقرر إقامتها غدا الأربعاء على ملعب إستاد الأهلي we السلام في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويفقد الأهلي في مواجهة دجلة خدمات كل من أيمن أشرف بداعي الإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات، بجانب بدر بانون الذي يعاني من نزلة برد.

ويستمر غياب الخماسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لحصولهم على راحة بعد العودة من اليابان عقب المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ‏ومروان محسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد ‏مجدي أفشة وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وكريم نيدفيد ووالتر بواليا وجونيور ‏أجايي ومحمد هاني.