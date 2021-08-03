وزير الرياضة يجيب.. هل تنظم مصر الأوليمبياد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أجاب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على سؤال حول احتمالية تنظيم مصر لدورة الألعاب الأوليمبية خلال السنوات المقبلة، بشكل إيجابي.

وفي تصريحات عبر قناة "صدى البلد" قال أشرف صبحي رداً على سؤال حول قدرة مصر على التنظيم :"نحن جيدون جداً جداً جداً في التنظيم".

وأضاف صبحي :"من واقع خبرتي، وتجاربنا السابقة خاصة في كأس الأمم الإفريقية 2019 وبطولة إفريقيا تحت 23 سنة، وكذلك مونديال اليد 2021 في ظل جائحة كورونا، أقول أننا قادرون على تنظيم أي شيء".

وأنهى وزير الشباب والرياضة :"لدينا المنشآت اللازمة، ولدينا رئيسنا، نتمتع بالثقة التامة في الذات، وبإمكاننا فعل أي شيء في أي وقت، ولا أبالغ في ذلك".