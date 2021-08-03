قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي.. غياب الثلاثي الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره النادي الإسماعيلي في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار اللقاء المؤجل من الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي - محمود وادي

ويغيب عن القائمة، إسلام عيسى للإيقاف وأحمد الشناوي للإصابة، والثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال للحصول على راحة إضافية بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي.