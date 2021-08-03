قائمة الأهلي لدجلة.. غياب الشناوي وبانون وأشرف.. وضم نيدفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني الجنوب أفريقي لفريق الأهلي، بيتسو موسيماني، اليوم الثلاثاء، قائمته لمباراته المقبلة في الدوري أمام نظيره وادي دجلة.

وشهدت القائمة استبعاد محمد الشناوي، أيمن أشرف ـ للإيقاف ـ، بدر بانون، أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر بجانب عودة كريم نيدفيد.

ويلتقي الأهلي نظيره وادي دجلة في الدوري الممتاز، في ‏التاسعة مساء غد الأربعاء على استاد الأهلي ‏we‏ السلام ضمن مؤجلات الجولة 22 في البطولة.‏

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.