قائمة الأهلي لدجلة.. غياب الشناوي وبانون وأشرف.. وضم نيدفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلن المدير الفني الجنوب أفريقي لفريق الأهلي، بيتسو موسيماني، اليوم الثلاثاء، قائمته لمباراته المقبلة في الدوري أمام نظيره وادي دجلة.
وشهدت القائمة استبعاد محمد الشناوي، أيمن أشرف ـ للإيقاف ـ، بدر بانون، أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر بجانب عودة كريم نيدفيد.
ويلتقي الأهلي نظيره وادي دجلة في الدوري الممتاز، في التاسعة مساء غد الأربعاء على استاد الأهلي we السلام ضمن مؤجلات الجولة 22 في البطولة.
وجاءت قائمة الأهلي للمباراة كالتالي:
حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.
خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.
خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.
خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.