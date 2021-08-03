موعد مباراة ريال مدريد وميلان في تحضيرات الموسم الجديد والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وميلان في تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2021-2022 والقنوات الناقلة لها، والمقرر إقامتها في على ملعب وورثرسي ستاديوم بمدينة كلاينفورت في النمسا.

يخوض ريال مدريد لقائه الودي الثاني ضمن تحصيرات الفريق للموسم الكروي الجديد بعد خسارته أمام رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 1-2 في المباراة التي أقيمت بينهما يوم 25 يوليو الماضي بمدينة جلاسكو الاسكتلندية.

وتعاقد النادي الملكي مع المدير الفني الإيطالي “كارلو أنشيلوتي” من أجل تولي مهمة تدريب الفريق للمرة الثانية بعد النتائج المخيبة العام الماضي وخسارة الدوري الاسباني والخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي الانجليزي.

في المقابل يدخل ميلان مباراته الودية الثالثة أمام ريال مدريد بعد ان حقق فوزاً ساحقاً في لقائه الودي الأول على فريق مودينا الايطالي بخماسية نظيفة، قبل أن يتعادل الروسونيري أمام نيس الفرنسي بنتيجة 1-1 في لقائه الودي الثاني.

ويمر الفريق الإيطالي بحالة من الاستقرار في وجود المدرب “ستيفانو بيولي” حيث استطاع ان يقود الروسونيري للتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام، بعد أن احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في موسم رائع.

تاريخ عدد المواجهات المباشرة بين ريال مدريد وميلان

يرجع تاريخ عدد المواجهات المباشرة بين ريال مدريد الاسباني وميلان الايطالي الى 24 مباراة، فاز النادي الملكي في 12 مباراة، بينما حقق الروسونيري الفوز في 8 مباريات، وتعادل الفريقين في 4 مواجهات.

ويعود آخر لقاء جمع بين الفريقين الى عام 2018 عندما ألتقيا في كأس سانتياجو بيرنابيو، وفاز حينها ريال مدريد بنتيجة 3-1، سجل للملكي كريم بنزيمة وجاريث بيل وبورخا مايورال، بينما سجل هدف ميلان الوحيد المهاجم الارجنتيني “جونزالو هيجواين”.

متى موعد مباراة ريال مدريد وميلان؟

يحين موعد مباراة ريال مدريد وميلان الودية يوم الاحد المقبل الموافق 8 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان؟

تنقل مباراة ريال مدريد وميلان الودية على القناة الرياضية المغربية الثالثة، بالاضافة الى قناة أبو ظبي الرياضية 2، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.