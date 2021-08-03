شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور حكما لمباراة الأهلى ودجلة..وجريشة لبيراميدز والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلى و وادي دجلة المقرر لها غدًا الثلاثاء على ملعب التتش، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد «الأهلي we السلام»، وهى مؤجلة من الأسبوع الـ22 في المسابقة.

كما اختارت اللجنة الحكم الدولي جهاد جريشة لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز المقرر لها السابعة مساء غدأ.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد «الأهلي we السلام»، وهى مؤجلة من الأسبوع الـ22 في المسابقة.

وقبل انطلاق مران الأهلي الختامي أجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، وفقًا للإجراء الطبي المتبع ‏للاطمئنان على حالة الجميع ، وبعد ذلك عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل أن يخوض الفريق فقرة تدريبات بدنية خفيفة وبعدها قام الجهاز الفني بتدريب اللاعبين على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه ‏خلال المباراة.‏

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالأهلي، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى بالفريق، وهم علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق.

من المقرر أن يواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا، يوم السبت المقبل 7 ‏أغسطس ثم الإسماعيلي، يوم الأربعاء 11 أغسطس.

وبعد ذلك يواجه الأهلي فريق إنبي، يوم السبت 14 أغسطس، ثم طلائع الجيش، يوم ‏الثلاثاء 17 أغسطس، ثم المصري، يوم الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس ، ويختتم الأهلي مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة أسوان، المقرر إقامتها أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏