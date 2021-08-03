شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن قائمة مباراة دجلة.. غياب الشناوى و بانون وتواجد صلاح ونيدفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي ستخوض مباراته ضد وادي دجلة غدا الأربعاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، التى شهدت غياب قلب الدفاع المغربي بدر بانون وأكرم توفيق ومحمد الشناوى، وأكرم توفيق و وطاهر محمد وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهرمع ظهور كريم نيدفيد وصلاح محسن .

وشهدت القائمة تواجد كلا من علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمى، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد هاني وسعد سمير ومحمود وحيد في الدفاع واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وجونيور أجايي ومحمود كهربا وحسين الشحات في الوسط ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا وصلاح محسن في الهجوم

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد «الأهلي we السلام»، وهي مؤجلة من الأسبوع الـ22 في المسابقة.