شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس المران الأخير للأهلي قبل مواجهة وادي دجلة‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد «الأهلي we السلام»، وهى مؤجلة من الأسبوع الـ22 في المسابقة.

مسحة طبية ومحاضرة بالفيديو

وقبل انطلاق مران الأهلي الختامي أجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، وفقًا للإجراء الطبي المتبع ‏للاطمئنان على حالة الجميع.

وبعد ذلك عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل أن يخوض الفريق فقرة تدريبات بدنية خفيفة وبعدها قام الجهاز الفني بتدريب اللاعبين على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه ‏خلال المباراة.‏

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالأهلي، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى بالفريق، وهم علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق.

معسكر مغلق

وبعد ختام مران الأهلي يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لمباراة وادي دجلة، التي يسعى خلالها لتحقيق الفوز، ومواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.

مواجهات قوية

ويخوض الأهلي عدة مواجهات قوية في بطولة الدوري الممتاز، خلال شهر أغسطس الحالي، بعد مباراة وادي دجلة، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز، في جميع المواجهات المقبلة، بعد دخول مسابقة الدوري الممتاز مراحلها الحاسمة.

مواعيد المباريات المقبلة

من المقرر أن يواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا، يوم السبت المقبل 7 ‏أغسطس ثم الإسماعيلي، يوم الأربعاء 11 أغسطس.

وبعد ذلك يواجه الأهلي فريق إنبي، يوم السبت 14 أغسطس، ثم طلائع الجيش، يوم ‏الثلاثاء 17 أغسطس، ثم المصري، يوم الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس.

ويختتم الأهلي مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة أسوان، المقرر إقامتها أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏