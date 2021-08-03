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رونالدو يشارك في مباراة برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

اكد تقرير صحفي ان البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ نجم ​يوفنتوس​ سيتواجد ضد ​برشلونة​ في كأس ​خوان غامبر​.

رونالدو سيكون حاضرًا خلال مواجهة برشلونة الأحد المقبل في أول ظهور له قبل الموسم الجديد.

ويتدرب رونالدو تحت قيادة ماسيميليانو أليغري منذ الأربعاء الماضي وسيكون جاهزًا للمشاركة على ملعب يوهان كرويف.

ويعتبر وجود الدون من عوامل الجذب لكأس خوان غامبر والتي ستشهد أيضًا مباراة ​كرة قدم​ نسائية لأول مرة بين يوفنتوس وبرشلونة.

وينضم الى كريستيانو كل من الاسباني والارجنتيني ديبالا المتاحين ايضا للمواجهة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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