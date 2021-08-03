جيسلاسون: منتخب مصر استحق الفوز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

اوضح مدرب ​منتخب المانيا​ لكرة اليد ​ألفريد جيسلاسون​ ان ​منتخب مصر​ استحق الفوز والصعود إلى نصف نهائي منافسات ​أولمبياد طوكيو​ 2020.



وصرح جيسلاسون قائلاً: "لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، وهو ما تسبب في إهدارنا للعديد من الفرص أمام الحارس القوي كريم هنداوي، لقد تصدى للكرات بالصدر والساقين".

وأضاف: "لم يكن الدفاع جيدًا أيضًا، فقدنا القدرة في الهجمات المرتدة السريعة للمنتخب المصري، وكان لدينا العديد من الأخطاء في التمرير".

واختتم: "علينا الآن تحليل ما حدث أمام مصر والاستفادة منه، نريد أن نكون أفضل، لكن ليس لدينا وقت للعمل على ذلك".