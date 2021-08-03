اخبار الرياضه

جيسلاسون: منتخب مصر استحق الفوز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيسلاسون: منتخب مصر استحق الفوز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

اوضح مدرب ​منتخب المانيا​ لكرة اليد ​ألفريد جيسلاسون​ ان ​منتخب مصر​ استحق الفوز والصعود إلى نصف نهائي منافسات ​أولمبياد طوكيو​ 2020.

وصرح جيسلاسون قائلاً: "لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، وهو ما تسبب في إهدارنا للعديد من الفرص أمام الحارس القوي كريم هنداوي، لقد تصدى للكرات بالصدر والساقين".

وأضاف: "لم يكن الدفاع جيدًا أيضًا، فقدنا القدرة في الهجمات المرتدة السريعة للمنتخب المصري، وكان لدينا العديد من الأخطاء في التمرير".

واختتم: "علينا الآن تحليل ما حدث أمام مصر والاستفادة منه، نريد أن نكون أفضل، لكن ليس لدينا وقت للعمل على ذلك".

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا