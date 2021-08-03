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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيسلاسون: منتخب مصر استحق الفوز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021
اوضح مدرب منتخب المانيا لكرة اليد ألفريد جيسلاسون ان منتخب مصر استحق الفوز والصعود إلى نصف نهائي منافسات أولمبياد طوكيو 2020.
وصرح جيسلاسون قائلاً: "لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، وهو ما تسبب في إهدارنا للعديد من الفرص أمام الحارس القوي كريم هنداوي، لقد تصدى للكرات بالصدر والساقين".
وأضاف: "لم يكن الدفاع جيدًا أيضًا، فقدنا القدرة في الهجمات المرتدة السريعة للمنتخب المصري، وكان لدينا العديد من الأخطاء في التمرير".
واختتم: "علينا الآن تحليل ما حدث أمام مصر والاستفادة منه، نريد أن نكون أفضل، لكن ليس لدينا وقت للعمل على ذلك".