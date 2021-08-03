دورتموند يعلن اصابة براندت بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

اعلن نادي بوروسيا ​دورتموند​ الالماني إصابة لاعبه ​جوليان براندت​ بفيروس كورونا المستجد بعد ساعات قليلة من إعلان النادي إصابة البلجيكي توماس مونييه بالوباء.



وذكر دورتموند "عقب ثبوت إصابة توماس مونييه بفيروس كورونا لسوء الحظ كان هناك إصابة أخرى بالفيروس عقب نهاية إجازة الفريق ومن أجل تقليل احتمالية حدوث إصابات أخرى تم إلغاء مران الفريق".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا ستؤثر على مباراة الفريق في كأس ألمانيا أمام فيهين فيسبادن المنافس بالدرجة الثالثة بعد ان تم الغاء مباراة بايرن ميونيخ.