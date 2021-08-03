عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

أعرب لاعب منتخب ​اليابان​ الاولمبي ​تاكيفوسا كوبو​ عن إحباطه الشديد، بعد السقوط أمام إسبانيا بنصف نهائي كرة القدم في أولمبياد طوكيو.



وصرّح كوبو عقب اللقاء "خسرنا، وعلينا المواصلة، ولكنها كانت ضربة قوية، كنا ندرك أن الأمور ستكون صعبة، ولكني أهدرت، والمنافس سجل، هذا هو الواقع، إسبانيا كانت أفضل، وعلينا أن نواصل المسيرة".

وأضاف "علَي أن أقر بالحقيقة، لسنا ضمن المرشحين للتتويج، كانت هذه فرصتنا، ولهذا أشعر بالإحباط الشديد".

وتابع "نحن نلعب رياضة جماعية، الإنجازات الفردية ليست لها قيمة، أسينسيو دخل كبديل وسجل هدفا، وغداً سيتصدر صفحات الجرائد".

وختم كوبو "إسبانيا انتصرت، ولن يتذكر أحد أداء اليابان، هذه هي الحقيقة، ولكن علينا إسعاد شعبنا، وحصد الميدالية البرونزية، ثم نفكر في المونديال".