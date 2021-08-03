بانون يغيب عن لقاء الاهلي امام وادي دجلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

اعلن نادي ​الاهلي​ المصري غياب مدافعه ​بدر بانون​ عن مواجهة وادي دجلة في بطولة ​الدوري المصري​ الممتاز.



وكشف طبيب الأهلي أحمد أبوعبلة أن بانون تواجد في مقر النادي وقام بإجراء مسحة طبية مع الفريق.‏

وأشار إلى أن بدر بانون حصل على راحة من التدريبات على أن يتم تقييم حالته ‏من جديد عقب مباراة وادي دجلة وتحديد فرص مشاركتهما في المران ‏الجماعي.‏

يذكر ان بانون يعاني من نزلة برد وفقا لطبيب الفريق.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية وذلك وفقًا للإجراء الطبي المتبع للاطمئنان على حالة الجميع استعدادًا لمباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز.