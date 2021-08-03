ارسنال بدأ مفاوضاته مع ليستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

كشفت شبكة "فوتبول لندن" الإنكليزية، أن ​آرسنال​ بدأ مفاوضاته مع ​ليستر سيتي​ للحصول على خدمات لاعبه جايمس ماديسون في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأوضحت أن المفاوضات قائمة بين الفريقين في وقت يقدّر ليستر سيتي ماديسون بـ60 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت: "عرض آرسنال على ليستر سيتي صفقة تبادلية، تتضمن أحد لاعبي الغانرز دون الكشف عن هويته، إلى جانب مبلغ من المال، في محاولة لتقليل الرسوم المطلوبة".

وختمت الشبكة: "هناك ناد آخر من لندن قدم عرضاً لليستر سيتي من أجل ضم ماديسون، ولكن لم يتم الكشف عنه".