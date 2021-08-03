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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارسنال بدأ مفاوضاته مع ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021
كشفت شبكة "فوتبول لندن" الإنكليزية، أن آرسنال بدأ مفاوضاته مع ليستر سيتي للحصول على خدمات لاعبه جايمس ماديسون في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأوضحت أن المفاوضات قائمة بين الفريقين في وقت يقدّر ليستر سيتي ماديسون بـ60 مليون جنيه إسترليني.
وتابعت: "عرض آرسنال على ليستر سيتي صفقة تبادلية، تتضمن أحد لاعبي الغانرز دون الكشف عن هويته، إلى جانب مبلغ من المال، في محاولة لتقليل الرسوم المطلوبة".
وختمت الشبكة: "هناك ناد آخر من لندن قدم عرضاً لليستر سيتي من أجل ضم ماديسون، ولكن لم يتم الكشف عنه".