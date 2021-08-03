11 لاعب خارج تشيلسي بسبب لوكاكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

يعمل ​تشيلسي​ للتعاقد مع البلجيكي روميلو ​لوكاكو​ مهاجم إنتر ميلانو من أجل تدعيم الخط الأمامي بأفضل شكل ممكن.



ومن اجل الحصول على لوكاكو سيكون على تشيلسي ان يتخلى عن ما يصل إلى 11 لاعبًا بما في ذلك كورت زوما روس باركلي وداني درينكووتر من أجل تمويل الصفقة.

اضافة الى ذلك يمكن وضع اسم ماركوس الونسو وتامي ابراهام وكالوم هودسون اودوي وروبن لوفتوس تشيك وايضا ميتشي باتشواي وتيموي باكايوكو وبابا رحمان وهؤلاء اللاعبين كلهم خارج حسابات المدرب الالماني توماس ​توخيل​.