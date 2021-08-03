شكرا لقرائتكم خبر عن الونش وفتوح يشاركان فى تدريبات الزمالك ..وتأجيل انضمام عاشور وعبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم محمود حمدي الونش وأحمد فتوح لاعبا الزمالك لمعسكر الفريق المغلق بمدينة برج العرب في الإسكندرية، بعد المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وشارك الونش وفتوح في المران المسائي للفريق اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن ينتظم إمام عاشور ومحمد عبدالسلام، خلال الساعات المقبلة في معسكر الفريق استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك نظيره غزل المحلة يوم السبت المقبل على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات بطولة الدوري، ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 61 نقطة وذلك بعد خوضه 27 جولة من عمر البطولة.

وكانت بعثة المنتخب الأولمبى وصلت إلى مطار القاهرة، صباح الاثنين، على متن طائرة عادية، بعدما ودع المنتخب بطولة أولمبياد من دور الـ8 بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف سجله ماتيوس كونيا في الدقيقة 36، لتنتهى مغامرة الفراعنة في الاولمبياد.

وشارك المنتخب الأولمبى المصرى فى أولمبياد طوكيو، ضمن مجموعة قوية ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وتأهل الفراعنة للدور التالى على حساب الأرجنتين واستراليا.