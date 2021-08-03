شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة الروبى حارس منتخب اليد الأسبق: الجيل الحالى الأعظم فى تاريخ اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة الروبى، حارس منتخب مصر لليد الأسبق، أن الجيل الحالي لكرة اليد هو أعظم جيل في تاريخ اللعبة، متابعا: هذا الجيل كمنظومة كرة اليد تمكنت من إسعاد الشعب المصرى والعالم العربى، وبهذا المجهود الرائع نتمنى أن يكلل بميدالية في أولمبياد طوكيو.

وقال حارس منتخب مصر لليد السابق في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن استمرار منتخب مصر لكرة اليد بهذا المجهود سيمكننا من تحقيق نتائج جيدة في المباراة المقبلة، موضحا أن وصول منتخب مصر للمربع الذهبى في الأولمبياد يعد إنجازا كبيرا الجيل الحالي لليد.

وتابع حارس منتخب مصر لليد السابق: الجيل الحالى لمنتخب مصر هو أعظم جيل في تاريخ اللعبة لعب كرة يد وذلك من خلال الأداء والمستوى الذى يقدمه المنتخب سيقفون على منصة التتويج بطوكيو، وأنا سعيد بالأداء والروح لدى اللاعبين.

وسجل منتخب اليد إنجازاً جديداً إلى سجله المشرف بعدما تغلب على نظيره الألماني في الدور ربع النهائي بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بنتيجة 31 / 26، بهذة النتيجة يواجه المنتخب الوطني نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي بعدما حقق منتخب فرنسا لكرة اليد فوزا عريضا على المنتخب البحريني بنتيجة 42 – 28 في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم الثلاثاء في ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة اليد.