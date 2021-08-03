شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يتعافى من الإصابة ويشارك فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود علاء مدافع الزمالك فى التدريبات الجماعية للأبيض خلال المران المسائي اليوم الثلاثاء، وخاض علاء التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة الخفيفة التي تعرض لها خلال مواجهة مياه البحيرة الودية أمس والتي انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني جلسة خاصة مع اللاعبين، وحرص كارتيرون على تحفيزهم قبل انطلاق المران، كما تحدث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة والأهداف التي يتم العمل عليها في الفترة المقبلة.

كما خضع لاعبو الفريق لمجموعة من التدريبات البدنية تحت قيادة فيرناندو مدرب الأحمال، حيث أدى اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة.