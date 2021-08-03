شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب اليد بطوكيو: الوصول للمربع الذهبى إنجاز تاريخى وبشرة خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس الباسل عبد الله، نائب رئيس بعثة منتخب مصر لليد، أهمية فوز منتخب مصر التاريخي على منتخب ألمانيا، موضحا أن وصول المنتخب إلى نصف النهائي في أولمبياد طوكيو في كرة اليد يعد إنجازا كبيرا لأول مرة يحدث لمنتخب مصر في تاريخ الأولمبياد.

وقال نائب رئيس بعثة منتخب مصر لليد في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: تعودنا على أداء منتخب مصر القوى لكرة اليد منذ بداية البطولة، وكان أداء منتخب مصر قوى أمام ألمانيا منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، وأدائهم كان رائعا للغاية.

وتابع نائب رئيس بعثة منتخب مصر لليد: لأول مرة منتخب مصر لكرة اليد يصل إلى المربع الذهبى في الأولمبياد، وهذا يعد بشرة خير، ونحن لم نتأخر عليهم في أي شيء، فكل لاعبى المنتخب يعمل بجد، وكل يوم لديهم اجتماع مع مدربهم ويدرسون المنافس عدة مرات.

وسجل المنتخب الوطني لكرة اليد إنجازاً جديداً إلى سجله المشرف بعدما تغلب على نظيره الألماني في الدور ربع النهائي بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بنتيجة 31 / 26، بهذة النتيجة يواجه المنتخب الوطني نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي بعدما حقق منتخب فرنسا لكرة اليد فوزا عريضا على المنتخب البحريني بنتيجة 42 – 28 في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم الثلاثاء في ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة اليد.